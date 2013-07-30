41-річна жінка дізналася, що вагітна за 15 год до пологів

41-річна британка Аманда Росс народила дитину через 15 годин після того, як дізналася, що вагітна, повідомляє ТСН.

Як пише The Daily Mail, жінка весь час думала, що у неї запор і це ніяк не пов`язано з вагітністю. Вона навіть не відчувала нудоти. "Коли вони повідомили мені про вагітність, я була шокована. Я подумала, що занадто стара для цього", - розповідає Аманда. Останнім часом жінка страждала від здуття живота і одного разу, відправившись зі своїм партнером за покупками, у неї почалися сильні судоми.

Жінка вирішила звернутися до лікаря, де і дізналася, що вона на 7-8 місяці вагітності. Аманда після візиту лікаря відправилася додому, але вже через кілька годин у неї почалися перейми, і вона була змушена повернутися до лікарні. Жінці довелося народжувати за допомогою кесаревого розтину. Новонароджену дівчинку пара назвала Хлоєю.