Поблизу Стамбула стався землетрус

Землетрус магнітудою 5,3 зафіксовано сьогодні у Мармуровому морі.

Як передає РІА «Новости», про це повідомляє Департамент з надзвичайних ситуацій і стихійних лих Туреччини (AFAD).

За даними відомства, кілька підземних поштовхів магнітудою від 2,5 до 5,3 бала сталися сьогодні вранці в Мармуровому морі в безпосередній близькості від Стамбулу з епіцентром у Гекчеада.

Місцеві ЗМІ повідомляють про те, що поштовхи відчувалися у Стамбулі, втім про руйнування і жертви не повідомляється.

"Нічого особливо в цьому землетрусі немає. Землетруси в районі Мармурового моря - звичайне явище. Можливо, найближчим часом будуть зафіксовані нові поштовхи", - заявив телеканалу TGRT сейсмолог, професор Стамбульського університету Шериф Бариш.

Значна частина турецької території розташована у сейсмонебезпечних районах. Два найсильніші землетруси в Туреччині сталися у 1999 році і забрали життя понад 17 тисяч осіб. Останній великий землетрус стався у провінції Ван на сході країни у 2011 році. Тоді загинуло понад 600 осіб.