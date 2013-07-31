У продукції Roshen - речовина з канцерогенними властивостями

У кондитерській продукції української корпорації Roshen («Рошен») виявлено бензапірен, який має канцерогенні властивості, повідомила прес-служба Росспоживнагляду.

«У шоколаді молочному «Рошен» виявлено бензапірен, який має канцерогенні властивості і властивості біоакумуляції, що вказує на відсутність належного контролю за продовольчою сировиною для виробництва кондитерських виробів», - зазначається в повідомленні Росспоживнагляду.

На думку Росспоживнагляду, ці факти свідчать про системні порушення фабриками кондитерської корпорації «Рошен» вимог, які висуваються до якості і безпеки продукції.

Як повідомляв УНІАН, 29 липня голова Росспоживнагляду Геннадій Оніщенко заявив російським ЗМІ, що введено заборону на поставки до Росії продукції компанії Roshen.

При цьому в кондитерській компанії заявили, що жодного офіційного документа, який би підтверджував заборону на поставки її продукції на ринок РФ, Roshen не одержувала.

За даними Міністерства доходів і зборів України, у 2012 році українські кондитери поставили на ринок РФ 119,1 тис. тонн шоколадних виробів, виручивши майже 413 млн дол. При цьому імпорт шоколаду з Росії до України минулого року становив 27,8 тис. тонн, або 102,7 млн. дол. у грошовому вираженні.