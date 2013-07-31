У Гондурасі - епідемія лихоманки Денге

Влада Гондурасу оголосила про запровадження режиму надзвичайного стану у зв`язку з епідемією лихоманки Денге.

Як передає ІТАР-ТАСС , відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду країни.

Останнім часом у Центральній Америці почастішали випадки захворювання лихоманкою денге. За останніми даними, в Гондурасі з початку року жертвами епідемії стали 16 осіб, близько 14 тис. інфіковано небезпечним вірусом.

Минулого тижня різкий сплеск випадків захворювання людей лихоманкою денге було зареєстровано в Коста-Риці. У Міністерстві охорони здоров`я країни оголосили, що за кілька днів кількість людей, у яких виявлено небезпечний вірус, зросла відразу на 2,6 тисячі. В результаті спалаху інфекції загальна кількість громадян Коста-Рики, які заразилися денге, з початку року збільшилася на 15% - до більш ніж 19,6 тис. осіб, четверо з них померли.

Сплеск захворюваності лихоманкою денге також спостерігається в Сингапурі й Таїланді.