4 запитання, які допоможуть виявити депресію

Берлінські науковці розробили бліц-тест, за допомогою якого можна діагностувати депресію. Якщо на всі чотири запитання тесту пацієнт відповість"так", йому терміново необхідна допомога спеціаліста.

Смуток, відсутність сил, втома, песимізм - усе це ознаки депресії. Нині це одне з найбільш поширених захворювань у Німеччині. За даними Інституту Роберта Коха в Берліні, кожна четверта німкеня і кожен восьмий німець бодай раз у житті хворіють на цю недугу.

Негативні емоції вже віддавна були об`єктом пильної уваги психологів, але за вивчення відчуття благополуччя й щастя вони взялися відносно недавно. Утім, науковці вже можуть дати цінні рекомендації.

Науковці Інституту імені Макса Планка в Берліні нещодавно розробили так званий "бліц-тест", який дає можливість діагностувати депресію на основі відповідей лише на чотири запитання. "Простота тесту дозволяє зрозумілою мовою вести комунікацію між лікарем та пацієнтом", - зауважила в інтерв`ю DW керівниця дослідження Мір`ям Єнні. Питання справді виглядають простими та зрозумілими:

- Чи плакали ви цього тижня більше, ніж раніше?

- Чи були ви цього тижня розчаровані собою або ненавиділи себе?

- Чи дивилися ви цього тижня в майбутнє з відчуттям пригніченості?

- Чи мали ви цього тижня відчуття, що ви невдаха?

Якщо пацієнт на всі чотири запитання відповідає "так", то це чіткий сигнал для лікаря, що хворому слід негайно звернутися до спеціаліста. Перевага нового тесту - його швидкість. Для діагностування за шкалою депресії Бека теж потрібно небагато - не більше 10 хвилин. Але, пояснює Мір`ям Єнні, сучасні лікарі працюють в таких умовах, що в нагальних ситуаціях на рахунку кожна хвилина, тому в таких ситуаціях тест Інституту імені Макса Планка стане дуже в нагоді.

Однак науковці застерігають, що кінцевого діагнозу такі тести не можуть поставити. "Це повинен зробити вже психіатр або психотерапевт", - зауважує Мір`ям Єнні. Тести мають допомогти насамперед працівникам у школах, інтернатах або армії своєчасно розпізнати ознаки депресії у своїх підопічних, аби вчасно надати їм допомогу.