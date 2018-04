Служіння вищим цілям корисніше для здоров'я, ніж гедонізм

Служіння вищому благу, самореалізація роблять нас щасливими, так само як і хвилинні задоволення, однак імунні клітини організму по-різному реагують на ці дві форми щастя, стверджують вчені, що опублікували статтю в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences.

"Ми можемо бути щасливі завдяки простим задоволенням, але ці "порожні калорії " не допомагають нам стати більш освіченими або розвинути наші здібності і не покращують наш фізичний стан. На клітинному рівні наш організм краще реагує на щастя, що базується на почутті спільності і меті в житті ", - пояснила провідний автор дослідження Барбара Фредріксон (Barbara Fredrickson) з Університету Північної Каліфорнії в Чапел-Хіллі (США).

Автори статті розрізняють дві форми щастя: гедонізм - отримання короткочасних позитивних емоцій, і евдемонізм - прагнення до благородних цілей, які виходять за рамки задоволення власних бажань, і набуття сенсу життя. Фредріксон і її колеги зібрали зразки крові 80 здорових добровольців, відчуття щастя у яких грунтувалося на цінностях гедонізму і евдемонізма.

Вчені виявили, що у евдемоністов змінювалася робота генів в імунних клітинах організму: там активувалися механізми вироблення антитіл, і придушувалася робота генів, пов`язаних із запальними процесами.

У гедоністів, навпаки, працювали гени, відповідальні за запалення, а активність генів, пов`язаних з виробництвом антитіл, була зниженою. Подібну реакцію імунної системи дослідники спостерігали у своїх попередніх роботах, присвячених реакції організму на стрес.

Спосіб життя, орієнтований виключно на отримання задоволення від життя, може мати негативні наслідки для здоров`я, роблять висновок вчені. Постійна активація відповідних генів може призводити до хронічних запалень, а ті у свою чергу можуть служити причиною серцево-судинних, нейродегенеративних та інших захворювань, крім того, у гедоністів ослаблений захист від інфекцій.