3D-принтери можуть зумовити інсульт і астму

Вчені з Іллінойського технологічного інституту і Національного інституту прикладних наук Ліона з`ясували, що 3D-принтери небезпечні для здоров`я.

Під час друку на пристрої ультрадрібні частинки пластику, нагріваючись, потрапляють у повітря і вдихаються людиною. З часом вони можуть викликати такі хвороби, як інсульт і астма, пишуть Вести.ру. Це не стосується промислових 3D-принтерів, бо в них стоять фільтри ультрадрібних частинок.

Вчені радять користуватися 3D-принтером в добре провітрюваних приміщеннях. Зовсім відмовлятися від цієї технології не варто, бо наночастинки постійно потрапляють в організм сучасної людини, і повністю уникнути цього не можна. Вони виходять від лазерних принтерів, радіаторів, диму від цигарок та побутових приладів. Ці частинки настільки малі, що проходять навіть крізь хірургічну маску.

Продажі першого 3D-принтера для дому вже почалися. Пристрій під назвою Velleman K8200 дозволяє друкувати будь-які предмети розміром менше 20 см. Його вартість становить 700 євро.