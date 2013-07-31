Алкоголь по-різному впливає на чоловіків і жінок

Основна відмінність полягає в емоційній складовій і в поведінці на наступний день після вживання спиртного, пише The Indian Express. Зокрема, чоловіків до алкоголю може штовхати гнів. Розсерджений чоловік частіше випиває на наступний день.

Що стосується поширеної думки про "терапевтичний" ефект алкоголю, коли людина сумує, то, насправді, це не працює для обох статей. Хоча деякі заявляють: вони випивають, щоб поліпшити настрій.

Як зазначає Валері Хардер з Університету Вермонта, в ході проведеного дослідження було вивчено вплив спиртного на настрій 246 добровольців 21-82 років. Виявилося, що більше люди пили, то нижче був рівень щастя. Особливо це стосувалося жінок.

Стрес, у свою чергу, змінював настрій, впливаючи безпосередньо на частоту споживання алкоголю. Спостереження за добровольцями тривало 6 місяців і включало щоденні перевірки у фахівців.