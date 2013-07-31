Росспоживнагляд перевіряє борошняну кондитерку з України

Росспоживнагляд у даний час проводить перевірку кондитерської продукції з борошна українських виробників.

Як передає РІА «Новости», про це повідомив сьогодні керівник відомства, головний державний санітарний лікар РФ Геннадій Онищенко.

«Зараз ми почали перевіряти кондитерку з борошна з України. Що там буде, я поки сказати не можу», - сказав він на брифінгу у Москві.

Водночас кореспондент УНІАН не зміг потрапити на цей брифінг, оскільки на запит про акредитацію прес-секретар Росспоживнагляд Любов Воропаєва заявила, що «ми запрошуємо тільки російські ЗМІ».

Як повідомляв УНІАН, 29 липня очільник Росспоживнагляду Онищенко заявив, що введено заборону на поставки до Росії продукції компанії Roshen.

При цьому у кондитерській компанії заявили, що жодного офіційного документу, який підтверджує заборону на поставки її продукції на ринок РФ, Roshen не одержувала.

За даними Міністерства доходів і зборів України, у 2012 році українські кондитери поставили на ринок РФ 119,1 тис. тонн шоколадних виробів, виручивши майже 413 млн дол. При цьому імпорт шоколаду з Росії до України минулого року становив 27,8 тис. тонн, або 102,7 млн дол. у грошовому вираженні.