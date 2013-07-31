У Німеччині курців виселятимуть з власних квартир

Суд німецького міста Дюссельдорф ухвалив, що курця можна буде виселити з власної квартири, якщо дим від сигарет проникає до місць загального користування.

Як передає російська служба Бі-Бі-Сі, сусіди і орендодавці подали на 75-річний Фрідхельма Адольфа до суду, скаржачись на запах диму на сходовій клітині.

Чоловік, що проживає у своїй квартирі протягом сорока років, говорив в суді, що нічого не може поробити, якщо тільки його квартиру повністю не загерметизувати. Проте судді прийняли сторону позивачів.

Нещодавно у Німеччині пройшли демонстрації протесту проти обмежень прав курців. Учасники акцій називають антитютюнові закони драконівськими і тоталітарними заходами.