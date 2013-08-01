Понад 5 тис нафти розлилося біля берегів Індонезії

Біля берегів Індонезії в результаті аварії сьогодні 5,4 тисячі тонн нафти потрапили в море. Про це повідомляє ІТАР-ТАРС з посиланням на індонезійське національне інформагентство "Антара".

Танкер, що прийшов в порт міста Тернате в провінції Північна Малуку, перекачував сировину на берег, проте в результаті пошкодження трубопроводу частина палива вилилася в Молуккське море. Локалізувати розлив не вдалося, незважаючи на вжиті оперативні дії. Судно, яке допустило аварію, належить державній індонезійській компанії "Пертаміна". Воно перевозило майже 7 тисяч тонн нафти з провінції Папуа.

За останній тиждень цей випадок став другим великим екологічним лихом в Південно-Східній Азії. У суботу в Південно-Китайське море в результаті аварії на трубопроводі вилилося 50 тонн сирої нафти. Від забруднення постраждало узбережжі острова Самет і материкова частина провінції Районг в Таїланді.