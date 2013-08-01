Парламент Уругваю підтримав закон про легалізацію марихуани

Нижня палата парламенту Уругваю схвалила законопроект, що легалізував продаж марихуани.

Як очікується, якщо закон підтримає верхня палата, то Уругвай стане першою країною в світі, де можна буде легально вирощувати, продавати і споживати цей наркотик, передає Російська служба Бі-Бі-Сі

Законопроект було схвалено після 13 годин запеклих суперечок.

Згідно із законом, уругвайці, старші за 18 років, зможуть купувати до 40 грамів канабісу на місяць. Марихуана не продаватиметься іноземцям.

Президент країни Хосе Мухіка заявляє, що декриміналізація марихуани послабить вплив наркоторговців, проте супротивники нового закону попереджають про те, що влада грає з вогнем.