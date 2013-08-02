Поліція Іспанії вилучила 500 кг кокаїну

Поліція Іспанії конфіскувала 500 кілограмів кокаїну з яхти в Атлантичному океані неподалік Канарських островів.

Як передає РІА «Новости», під час операції поліція заарештувала п`ятьох осіб - двох іспанців, ірландця, американця і австралійку.

За даними МВС Іспанії, група контрабандистів перевозила великі партії кокаїну з Південної Америки до Кабо-Верде, звідки дрібнішими партіями наркотик везли на Канари.

Крім кокаїну, поліція виявила на яхті зброю, зокрема два пістолети-кулемети, коштовності і золото на суму 135 тис. євро і 40 тис. євро готівкою. Два парусні човни, шхуна, супутникове обладнання для зв`язку і два дорогі автомобілі, якими користувалося злочинне угруповання, також були вилучені поліцією.

Минулого року поліція Іспанії конфіскувала 20,7 тонни кокаїну, що на 24,9% більше, ніж у 2011 році, і 325,5 тонни гашишу - на 8,5% менше, ніж за 2011 рік.