У Ризі горить корпус найбільшої лікарні

Пожежа спалахнула сьогодні вранці в одному з корпусів найбільшої медичної установи Риги - клінічної університетської лікарні імені Паула Страдиня.

Як передає РІА «Новости», на місце НП направлено кілька нарядів Латвійської державної пожежно-рятувальної служби. Усього у гасінні пожежі задіяно 14 машин.

З будівлі евакуювали хворих і персонал.

За попередніми даними, горить реанімація кардіологічного відділення, де перебували 15 пацієнтів. На даний час відомо, що одного з постраждалих працівників лікарні доставлено до державного опікового центру.

Не виключається, що епіцентр загоряння знаходився в приміщенні станції розподілу кисню, оскільки персонал чув гучний характерний звук.