У Ризі горить корпус найбільшої лікарні
10:35, 02 серпня 2013Зарубіжні новини
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Триває евакуація хворих і персоналу
Пожежа спалахнула сьогодні вранці в одному з корпусів найбільшої медичної установи Риги - клінічної університетської лікарні імені Паула Страдиня.
Як передає РІА «Новости», на місце НП направлено кілька нарядів Латвійської державної пожежно-рятувальної служби. Усього у гасінні пожежі задіяно 14 машин.
З будівлі евакуювали хворих і персонал.
За попередніми даними, горить реанімація кардіологічного відділення, де перебували 15 пацієнтів. На даний час відомо, що одного з постраждалих працівників лікарні доставлено до державного опікового центру.
Не виключається, що епіцентр загоряння знаходився в приміщенні станції розподілу кисню, оскільки персонал чув гучний характерний звук.
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