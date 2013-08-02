Сьогодні в Бельгії - найспекотніший день в році

Сьогодні в Бельгії очікується найспекотніший день в цьому році.

Як повідомляє бельгійська газета Le Soir, позначки на термометрах можуть сягнути 36 градусів за Цельсієм.

Минулої ночі Королівський інститут метеорології вже зафіксував найбільшу нічну температуру повітря в нинішньому році на рівні 22,2 градуси вище нуля.

Видання наголошує на необхідності дотримуватися заходів безпеки для уникнення проблем зі здоров’ям, зокрема, споживати велику кількість води, утриматися від спорту та від виходу на вулиці вдень, а також радить обережно користуватися кондиціонером, щоб не застудитися.

Крім того, видання наголошує на збільшенні ризику харчових отруєнь в спеку, а також повідомляє про збільшення кількості технічних несправностей в автомобілях. Так, за даними Le Soir, у липні цього року кількість виявлених технічних проблем автомобілів зросла на 15% порівняно з відповідним періодом минулого року.

Видання також зазначає, що надзвичайна спека привела до берегів Північного моря великі колонії медуз. Понад 100 осіб вже змушені були звернутися за допомогою після отримання опіків від зустрічей з медузами.

Втім, вже сьогодні ввечері синоптики прогнозують зниження температури та грози.