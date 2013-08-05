У продуктах великої молочної компанії виявлено збудник ботулізму

Влада Нової Зеландії оголосила про відкликання деяких видів молочної продукції компанії Fonterra після того, як експертиза показала, що в деяких компонентах молочних сумішей міститься бактерія, що викликає ботулізм - тяжке токсикоінфекційне захворювання, що характеризується ураженням нервової системи.

Як передає російська служба Бі-Бі-Сі, всього буде відкликано близько 1000 тонн молочних продуктів із семи країн, зокрема з Китаю, Австралії та Таїланду.

Небезпечним визнано протеїновий концентрат, який використовується при виготовленні дитячого харчування, спортивних напоїв та інших молочних продуктів.

Fonterra - четверта у списку найбільших молочних компаній світу, її щорічний оборот становить близько 16 млрд доларів.

Новозеландська молочна промисловість є основою економіки країни і забезпечує 95% всього експорту.