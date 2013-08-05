В Індії щомісяця безоплатно годуватимуть 800 млн осіб
11:23, 05 серпня 2013Зарубіжні новини
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У рамках боротьби з бідністю
Парламент Індії починає розгляд програми з субсидування продовольства для двох третин населення країни.
Ключовий елемент програми - закон про національну продовольчу безпеку - обходитиметься Індії майже в 24 млрд доларів на рік і у разі ухвалення стане найбільшою в світі схемою соціального забезпечення, повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі.
За цим законом, уряд зобов`язується надавати щомісячно 800 млн. чоловік по 5 кг зерна кожному.
Критики закону називають програму популістським кроком, що загрожує Індії розоренням. Прихильники вважають, що це серйозний крок у боротьбі з бідністю.
Для виконання програми необхідно ухвалити більш як 30 законів, причому на обговорення всього пакета законопроектів депутатам відведено лише шість тижнів.
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