В Індії щомісяця безоплатно годуватимуть 800 млн осіб

11:23, 05 серпня 2013
Зарубіжні новини
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У рамках боротьби з бідністю

Парламент Індії починає розгляд програми з субсидування продовольства для двох третин населення країни.

 
Ключовий елемент програми - закон про національну продовольчу безпеку - обходитиметься Індії майже в 24 млрд доларів на рік і у разі ухвалення стане найбільшою в світі схемою соціального забезпечення, повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі.
 
За цим законом, уряд зобов`язується надавати щомісячно 800 млн. чоловік по 5 кг зерна кожному.
 
Критики закону називають програму популістським кроком, що загрожує Індії розоренням. Прихильники вважають, що це серйозний крок у боротьбі з бідністю.
 
Для виконання програми необхідно ухвалити більш як 30 законів, причому на обговорення всього пакета законопроектів депутатам відведено лише шість тижнів.
 
 
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