Тиждень на природі допоможе відновити здоровий сон

Дослідження показали, що сучасне оточення людини призводить до двогодинної затримки в роботі "внутрішнього годинника". Після тижня на природі цей графік зміщується на дві години назад і люди відчувають себе краще. Відпочинок поза містом у наметі по природному розкладу допоможе відновити цикли сну і неспання тим, у кого є проблеми із засинанням і підйомом з ранку, встановили вчені з США, стаття яких опублікована в журналі Current Biology. "Збільшуючи вплив денного світла і скорочуючи вплив електричного освітлення ночами, ми можемо привести в порядок наші внутрішні годинники, що спростить підйоми і дозволить зберегти бадьорість вранці", - говорить автор статті Кеннет Райт з Колорадського університету в Боулдері. Група дослідників вивчала внутрішні циркадні ритми восьми осіб після тижня звичної роботи, навчання, соціальної активності в умовах самостійного вибору часу відходу до сну і при звичайному впливові електричного освітлення. Потім всі учасники провели близько тижня в кепмінгу, користуючись натуральним освітленням і світлом багаття. Ліхтарики і мобільники з підсвічуванням були під забороною. Вибирати час для сну всі могли за власним бажанням. З`ясувалося, що сучасне оточення людини призводить до приблизно двогодинної затримки в роботі "внутрішнього годинника". Люди схильні не лягати спати раніше півночі і вставати близько 8 ранку. Після тижня на природі цей графік зміщується на дві години назад і люди відчувають себе краще, навіть якщо вони провели у сні те ж кількість годин. За словами авторів, в сучасних умовах рівень гормону мелатоніну, який виступає натуральним снодійним, знижується до денних значень лише через дві години після підйому. Іншими словами, за біологічним годинником для організму ще триває ніч, і в цьому причина, чому багато з нас не можуть ні на чому зосередитися після пробудження. "Прогулюйтеся вранці, тримайте вікна відкритими на роботі, виходьте за межі офісу на обід. Увечері гасіть електричне світло, вимикайте комп`ютери і телевізори. Ви подякуєте собі за це вранці", - кажуть автори.

РИА Новости