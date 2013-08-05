Американці виростили штучне людське вухо

Фахівцям з біоінженерії з Massachusetts General Hospital (Бостон, США) вперше вдалося виростити з тканин корови і вівці тривимірне штучне вухо, аналогічне за формою і розміром дорослому людському. Як стверджують автори, це досягнення наближає той момент, коли втрачений з яких-небудь причин орган можна буде вирощувати з власних клітин пацієнта.

Вухо було вирощено з використанням скаффолд-технології, коли клітини культивуються на тривимірних носіях з метою правильного просторового формування трансплантата. В якості такого носія автори використовували каркас з титанового дроту, що повністю повторює об`ємне зображення людського вуха, отримане за допомогою комп`ютерної томографії. Вирощена на підкладці тканина потім була імплантована щуру з пригніченою імунною системою, де продовжила свій ріст протягом 12 тижнів.

"У нас вперше вийшло повнорозмірне доросле вухо", - підкреслив провідний автор роботи Томас Сервантес. Варто відзначити, що раніше та ж команда виростила штучне вухо дитячого розміру, імплантованого миші.

Як вважає Сервантес, його групі вдалося домогтися двох основних речей - зберегти форму вуха після імплантації і домогтися гнучкості хряща, аналогічній натуральному органу. Крім того, результати показали, що для отримання повнорозмірного органу достатньо дуже невелика кількість вихідних клітин.