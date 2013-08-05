Небезпечний побічний ефект парацетамолу
Зумовлює небезпечні шкірні реакції
«Ця нова інформація про парацетамол не повинна викликати занепокоєння у споживачів і професіоналів в області охорони здоров`я, або спонукати їх переходити на інші ліки, - вважає Шерон Хертц (Sharon Hertz), голова департаменту FDA з анестезії, анальгетиків і залежностям. - Просто дуже важливо, щоб люди були попереджені і своєчасно реагували на початкові симптоми нехай рідкісного, але дуже небезпечного побічного ефекту препарату », пише Медпортал.
«Ця нова інформація про парацетамол не повинна викликати занепокоєння у споживачів і професіоналів в області охорони здоров`я, або спонукати їх переходити на інші ліки, - вважає Шерон Хертц (Sharon Hertz), голова департаменту FDA з анестезії, анальгетиків і залежностям. - Просто дуже важливо, щоб люди були попереджені і своєчасно реагували на початкові симптоми нехай рідкісного, але дуже небезпечного побічного ефекту препарату », пише Медпортал.