Небезпечний побічний ефект парацетамолу

Управління з продуктів і ліків США (FDA) попередило споживачів про ризик розвитку рідкісних, але небезпечних для життя алергічних шкірних реакцій, пов`язаних із вживанням лікарських препаратів, що містять парацетамол (ацетамінофен).

Парацетамол - популярний жарознижуючий і знеболюючий засіб, що входить до складу таких препаратів, як «Калпол», «Тайленол», «Панадол» та інших.

Мова в повідомленні FDA йде про такі прояви лікарської алергії, як синдром Стівенса-Джонсона, токсичний епідермальний некроліз (синдром Лайєлла) та гострий генералізований екзантематозний пустульоз. Два перших з них, у разі відсутності своєчасної та належної терапії, закінчуються летальним результатом. Їх об`єднує швидкий розвиток симптоматики, загальна інтоксикація організму, поява пухирів, а потім кровоточивих ерозій на слизових оболонках і шкірі. У гострого генералізованого екзантематозний пустульозу більш сприятливий прогноз, його симптоми зазвичай зникають через два тижні після припинення прийому препарату.

Висновок про ймовірність такого роду наслідків прийому парацетамолу експерти FDA зробили на підставі аналізу даних, опублікованих у медичній літературі, і даних з власної інформаційної бази побічних ефектів ліків Adverse Event Reporting System (FAERS).

FDA має намір зажадати внести попередження про можливі шкірних алергічних реакціях в інструкції до всіх препаратів, до складу яких входить парацетамол.

«Ця нова інформація про парацетамол не повинна викликати занепокоєння у споживачів і професіоналів в області охорони здоров`я, або спонукати їх переходити на інші ліки, - вважає Шерон Хертц (Sharon Hertz), голова департаменту FDA з анестезії, анальгетиків і залежностям. - Просто дуже важливо, щоб люди були попереджені і своєчасно реагували на початкові симптоми нехай рідкісного, але дуже небезпечного побічного ефекту препарату », пише Медпортал.