Казахські санепідеміологи не знайшли бензопірен у продукції Roshen

Казахстанські санепідеміологи не виявили бензопірен у продукції української кондитерської компанії Roshen.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу у Службі центральних комунікацій при Президенті головний санітарний лікар Казахстану Жандарбек Бекшин, передає РІА «Новости».

Наприкінці липня Росспоживнагляд заборонив ввезення до РФ кондитерських виробів компанії Roshen після того, як відібрав у торгових мережах Москви продукцію чотирьох фабрик компанії і виявив порушення за якістю і безпеці. Продукція не відповідала нормативам за вмістом жирів і органолептикою, мала відхилення за показниками якості. Крім того, у молочному шоколаді Roshen було виявлено бензопірен (речовину першого класу небезпеки). У п`ятницю, 2 серпня санітарна служба Казахстану розпочала перевірку продукції української кондитерської фабрики.

"Ми провели дослідження великої кількості продукції. Дивимося в першу чергу бензопірен. Сім найменувань досліджували, бензопірену немає", - зазначив санлікар.

За його інформацією, на ринку кондитерських виробів Казахстану продукція Roshen має 15-20%.

Бекшин пояснив, що за митною угодою щодо санітарних заходів у випадках виявлення невідповідної, небезпечної продукції країна - учасник Митного союзу протягом 24 годин має представити офіційну інформацію.

"Але, не чекаючи такої інформації, ми розпочали перевірку у двох містах - Алмати і Астані, де найбільше цієї продукції. Зараз це дослідження триває. Ми зверталися до офіційних осіб Росспоживнагляду ще минулого тижня, але офіційної відповіді ще не одержали. Лише за отримання офіційної відповіді ми можемо винести ухвалу про заборону даної продукції", - сказав Бекшин.

Слідом за Росією і Казахстаном перевірку продукції Roshen розпочали Білорусь і Таджикистан. Таджикистан не виявив жодного порушення за якістю і безпекою даних кондитерських виробів.