На Кубі 11 осіб померли від отруєння підробленим ромом

Щонайменше 11 чоловік померли в кубинській столиці в результаті отруєння метанолом.

Ще четверо перебувають в критичному стані, передає ІТАР-ТАСС.

Більшість загиблих були жителями столичного муніципалітету Ла-Ліса. Також зараз не менш як 60 чоловік госпіталізовані у зв`язку з отруєнням підробленим алкоголем.

За версією слідства, метанол було вкрадено зі складу двома співробітниками Інституту фармакології, які згодом продали його одній з жительок Ла-Ліса. Жінка, чиє ім`я не розголошується, пригощала клієнтів ромом власного виробництва з використанням метилового спирту.

Метанол або деревний спирт є небезпечною речовиною, що уражає нервову і серцево-судинну системи в організмі людини. Особлива небезпека продукту полягає в тому, що за запахом і смаком його не можна відрізнити від етилового спирту.