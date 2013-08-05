АЕС Фукусіма-1 знову в аварійній ситуації

Наглядові органи Японії з атомної енергетики заявляють, що АЕС Фукусіма-1 знову опинилась в аварійній ситуації через сильне накопичення радіоактивних ґрунтових вод, повідомляє ВВС Україна.

Вони попереджають, що якщо рішення не буде знайдене впродовж трьох тижнів, забруднена вода почне потрапляти у Тихий океан.

Триває зведення підземного бар`єра, який має стримувати ґрунтові води та не пропускати їх до резервуарів пошкоджених реакторів. Тим не менше, рівень ґрунтових вод навколо АЕС швидко піднімається.

Уряд Японії вимагає від компанії-оператора TEPCO вжити необхідних заходів.