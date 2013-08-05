АЕС Фукусіма-1 знову в аварійній ситуації

16:37, 05 серпня 2013
Зарубіжні новини
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Забруднена вода може потрапити в океан

Наглядові органи Японії з атомної енергетики заявляють, що АЕС Фукусіма-1 знову опинилась в аварійній ситуації через сильне накопичення радіоактивних ґрунтових вод, повідомляє ВВС Україна.

 
Вони попереджають, що якщо рішення не буде знайдене впродовж трьох тижнів, забруднена вода почне потрапляти у Тихий океан.
 
Триває зведення підземного бар`єра, який має стримувати ґрунтові води та не пропускати їх до резервуарів пошкоджених реакторів. Тим не менше, рівень ґрунтових вод навколо АЕС швидко піднімається.
 
Уряд Японії вимагає від компанії-оператора TEPCO вжити необхідних заходів.
 
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