У Ростовській області через АЧС - режим надзвичайної ситуації

На території Жовтневого району Ростовської області (Росія) зафіксовано випадок смерті свині через африканську чуму свиней (АЧС), внаслідок чого в районі запроваджено режим надзвичайної ситуації, повідомляється на офіційному сайті МНС Росії по Ростовській області.

Згідно з повідомленням, у районі за попередніми даними, відчуженню підлягає 600 голів свиней.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 серпня, в Росії зафіксовано два нових вогнища АЧС - в Ярославській і Смоленській областях.

Минулого тижня в Росії виявлено нові спалахи АЧС на території відразу п`яти областей - Тамбовської, Смоленської, Волгоградської, Московської і Тульської. В цілому, в Росії з початку року зафіксовано більш як 60 вогнищ африканської чуми свиней.

23 липня віце-прем`єр-міністр РФ Аркадій Дворкович заявив, що голови господарств спільно з керівниками місцевих органів самоврядування приховують на початковому етапі факти виникнення вогнищ африканської чуми свиней.

В Україні у липні 2012 року випадок виникнення АЧС було зафіксовано на території Запорізької області. Уряд виділив Запорізькій облдержадміністрації 483 тис. грн на компенсацію збитків за вилучених у населення свиней для ліквідації спалаху захворювання.

Довідка УНІАН. Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) - контагіозное вірусне захворювання свійських і диких свиней. Захворювання передається під час прямого контакту здорових і хворих тварин, через продукти з свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні тварин). Вакцини немає. Майже все поголів`я хворих свиней гине. Тварини з підозрілим захворюванням знищуються. Для людини АЧС безпечна.