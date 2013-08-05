Ароматичні палички небезпечні для здоров'я

Ароматичні палички для спалювання популярні в усьому світі. Вони створюють приємну атмосферу в приміщенні, але одночасно з цим викликають запалення в клітинах легенів, попереджають вчені з Університету Північної Кароліни. Засоби для обкурювання приміщень подразнюють також очі, ніс, шкіру, провокують симптоми астми, ХОЗЛ, головні болі, погіршення стану сердечників, зміни в структурі легенів, повідомляє Меддейлі

Вчені спеціально протягом трьох годин заміряли рівень забруднення повітря за показниками концентрації частинок і газів, включаючи окис вуглецю, двоокис сірки, оксиди азоту та формальдегід. Фахівці протестували їх вплив на легені людини. Оцінювалася запальна відповідь.

Як зазначає Science Daily, ароматичні палички, поширені на Близькому Сході, зазвичай роблять з алойного дерева. Дерево виробляє пахучу сполуку у відповідь на грибкову інфекцію. Також до складу можуть входити смола сандалового дерева і ефірні олії. Саме вони провокували клітинну запальну відповідь, яка традиційно пов`язується із захворюваннями легенів.