Нові ліки ефективно знешкоджують туберкульоз

Новий препарат, здатний зупиняти ріст Mycobacterium tuberculosis (M. Tuberculosis), що викликають туберкульоз, був протестований вченими. На думку фахівців, він впорається навіть із стійким туберкульозом, пише Medical News Today.

Одна третина світової популяції заражена туберкульозом, а більше мільйона чоловік вмирають від даного захворювання щорічно. Особливо стійкі штами легко поширюються, повідомляє Меддейлі . Тому потрібна розробка нових препаратів, які й ефективно вилікують туберкульоз, і працюватимуть проти механізму поширення. Кевін Пет разом з колегами перевірив базу даних інгібіторів росту бактерій туберкульозу в макрофагах. Це дозволило знайти імідазопірімідінові аміди - потенційний лікарський агент. Вчені модифікували дані сполуки, щоб отримати агент Q203.

Q203 ефективно впорався з туберкульозом в лабораторних умовах і в тваринних моделях. Агент впливає на частину електронної ланцюга M. Tuberculosis, згодом гальмуючи синтез АТФ (аденозинтрифосфату), необхідного для вироблення енергії в клітині.