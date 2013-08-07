У дельфінів найкраща пам'ять серед усіх живих істот

Група науковців зі США встановила, що дельфіни відзначаються найбільш цупкою пам`яттю зі всіх живих істот, поступаючись лише людині.

За даними фахівців, ці китоподібні впізнають записи звукових сигналів своїх колишніх сусідів по акваріумах навіть через 20 років після розставання, повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі

Як вважають етологи, довготривала пам`ять дельфінів - продукт їхнього складного соціального життя, упродовж якого окремі особини неодноразово змінюють соціальні групи.

Об`єктами дослідження стали 56 афалін, які мешкають в шести різних акваріумах у США і на Бермудських островах.

Учені відзначили, що слони також пам`ятають тих, з ким вони спілкувалися 20 тому, але при цьому невідомо, чи здатні вони впізнати особину не з числа близьких родичів.