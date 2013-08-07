Кому загрожує глибока депресія

Якщо людина проводить багато часу на роботі, де ставляться високі вимоги, вона, зрештою, впладе у глибоку депресію. Даний висновок зробили лікарі Такахасі Амагаса і Такео Накаяма з Кіотської школи громадського здоров`я.

На їхню думку, необхідно враховувати ці два фактори, борючись з депресією серед працюючого населення. Вчені досліджували стресові фактори, пов`язані з роботою у 218 японців. Виявилося, коли людина багато працювала (щонайменше 60% тижня), мала значне навантаження на роботі, то часто страждала на депресію.

Якщо обидва ці чинника поєднувалися, ризик депресії підвищувався в 15 разів. Це довело повторне опитування добровольців, що проводилося три роки. Ризик підвищувався з часом, тобто мав накопичувальний ефект.