Кількість огрядних дітей у США вперше почала знижуватися

За даними влади США, вперше в американських сім`ях з низьким доходом трохи знизилося число дітей, які страждають надмірною вагою. Це падіння відзначено в 18 штатах серед дітей у віці від двох до чотирьох років, повідомив Центр з контролю за захворюваністю (Centres for Disease Control - CDC). У доповіді аналізуються дані про зріст і вагу майже 12 млн дітей у 40 штатах.

Проте один з восьми дітей у цій віковій групі в США як і раніше страждає надмірною вагою, а серед дітей в афро-американських та іспаномовних сім`ях їх число ще вище.

Найбільш значне зниження числа дітей, що страждають ожирінням, відзначається в штатах Флорида, Джорджія, Міссурі, Нью-Джерсі і Південна Дакота. Там цей показник знизився більш ніж на 1%. Поліпшення статистики відзначено також в Каліфорнії, Айові, Айдахо, Канзасі, Массачусетсі, Меріленді, Мічигані, Міннесоті, Міссісіпі, Монтані, Нью-Гемпширі, Нью-Мексико і Вашингтоні.

"Ми вперше спостерігаємо істотне зниження показників дитячої огрядності", - заявив директор CDC Томас Фріден. -

Найменший показник дитячої огрядності на Гаваях. Там всього 9% дітей, що брали участь в обстеженні, страждали від надмірної ваги. У Каліфорнії цей показник був найвищим - 17%. У трьох штатах - Колорадо, Пенсільванії і Теннессі - статистика дитячого ожиріння продовжує погіршуватися.

Деякі штати, наприклад, Техас, де проблема огрядності носить особливо гострий характер, не були включені в обстеження. Дане дослідження не дає відповіді на питання, чому в деяких районах США відбувається зниження числа страждають від ожиріння дітей.

За останню пару років влади таких міст, як Філадельфія та Нью-Йорк, а також штату Міссісіпі повідомляли про поліпшення ситуації, проте не в таких масштабах, про які йдеться в опублікованій у вівторок доповіді. Останнє подібне обстеження, засноване на даних за 2003-2008 роки, зафіксувало підвищення числа огрядних дітей в 24 штатах.

Діти, які страждають надмірною вагою, мають в п`ять разів більше шансів зберегти його і в зрілому віці. Вони також більше схильні до гіпертонії, астми і психічних розладів.

Більша частина даних, які аналізуються в доповіді, була отримана при обстеженні дітей в рамках федеральної програми "Жінки, немовлята і діти". Залишається неясним, чи поширюється зазначена у доповіді тенденція на дітей з більш заможних сімей; однак експерти вважають, що проблема надлишкової ваги в першу чергу стосується дітей з сімей з низькими доходами.