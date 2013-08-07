У центральній частині Греції стався замлетрус

Землетрус магнітудою 5,3 за шкалою Ріхтера стався у центральній частині Греції.

Як повідомляє РІА «Новости», за даними Середземноморського сейсмологічного центру, епіцентр землетрусу знаходився на відстані 9 км від міста Амфіклія, регіон Фтіотіда у Фессалії, приблизно за 120 км на північний захід від Афін. За інформацією сейсмологів, поштовхи відчувалися і в Афінах. Осередок залягав на глибині 10 км. Даних про збитки немає.

Трохи раніше в регіоні стався землетрус магнітудою 4,1.

Греція розміщена у районі високої сейсмічності, щодня на території країни відбувається кілька десятків землетрусів, зазвичай до трьох балів.