Відмовтеся від сніданку - схуднете

Вважається, що пропускати сніданок небезпечно для здоров`я серця і фігури. Але Девід Левицькі з Університету Корнелл, навпаки, закликає відмовитися від ранкового прийому їжі, передає Business Standard. Він радить не снідати кілька разів на тиждень, щоб скинути вагу.

На його думку, подібний режим харчування не провокує переїдання протягом дня. Так, почуття голоду може бути сильніше, але ось на кількість споживаних калорій це ніяк не вплине. Значить, зайві кілограми з часом самі підуть.

Теорію довів експеримент. Учасників годували або не годували сніданком. При тому,50% з них регулярно снідали, а 50% - регулярно пропускали ранковий прийом їжі.. Метою експерименти було встановити, скільки люди з`їдять за день.

В результаті група пропускали сніданок сильніше хотіла їсти, але протягом дня обсяг споживаної їжі не зростав. І до кінця дня люди з цієї групи споживали на 408 калорій менше. Виходить, сніданок важливий з точки зору контролю ваги.