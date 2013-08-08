Ароматичні палички "б'ють" по серцю

Ароматичні палички, призначені для створення приємної атмосфери в приміщенні, можуть бути небезпечні для здоров`я. Про це заявили учені з Університету Північної Кароліни.

В ході дослідження учені протягом 3-х годин контролювали рівень забруднення повітря після спалювання ароматичних паличок. Вимірювалися концентрації окису вуглецю, двоокису сірки, формальдегіду, оксидів азоту. При цьому учені протестували запальну відповідь легенів людини на склад повітря. Експеримент показав, що дія цих речовин викликає запалення в клітинах легенів, подразнює очі, ніс, шкіру, провокує головні болі і симптоми ХОЗЛ, а також погіршує стан сердечників.

Причина в тому, що в ароматичних паличках містяться смола сандалового дерева і ефірні олії.

korzonews.info