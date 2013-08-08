Росіянам хочуть заборонити відпочивати в Туреччині

Росспоживнагляд хоче заборонити росіянам відпочивати в Туреччині у зв`язку з епідеміологічною ситуацією на курортах.

Як передає російська служба Бі-Бі-Сі, відомство з посиланням на російське консульство в Анталії повідомило, що в двох готелях у Белеку зареєстровано більш як 50 випадків захворювання російських громадян.

Рішення про заборону для росіян на відвідини країни приймається на рівні уряду Росії, повідомляє МЗС.

Росспоживнагляд закликає росіян відпочивати на курортах в своїй країні, де ситуація краща, наприклад, в Геленджику.

"Кількість реєстрованих випадків інфекційних хвороб у м. Геленджику не перевищує середньобагаторічні цифри і відповідає рівню, що спостерігається в розпал сезону на цій території в липні-серпні", - говориться в повідомленні на сайті Росспоживнагляду.

Раніше Ростуризм повідомляв, що 69 росіян, які відпочивали в Туреччині, звернулися по медичну допомогу.

В середу на сайті Ростуризму з`явилася інформація про новий спалах отруєнь, в основному серед дітей, на турецьких курортах.