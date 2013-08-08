Стресостійкість людини закладається ще в утробі матері

Робота гормональної системи жінки під час вагітності впливає на уразливість її дитини до стресу в подальшому житті. Про це заявили британські учені з університету Кардіффа.

В ході дослідження учені під керівництвом Лоуренса Уїлкинсона на тваринній моделі вивчили, як порушення в роботі гормональної системи матері впливають на подальше життя потомства. Біологи «відключили» ген IGF-2, що відповідає за синтез одного з гормонів росту, у вагітних самок мишей або в клітинах плоду. Цей ген пов`язаний з виживанням нервових клітин в перші тижні після народження. Виявилось, що нащадки трансгенних мишей були схильні до стресу і мали проблеми із психікою.

Гормональний дисбаланс між плодом і плацентою викликає порушення в розвитку мозку, пояснюють учені. Таким чином, гормональні розлади під час вагітності можуть провокувати проблеми з психікою у дітей в майбутньому.

likar.info