Хронічний стрес руйнує зуби
15:26, 08 серпня 2013Зарубіжні новини
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Ослаблює імунну систему
Хронічні стреси – одна з причин погіршення стану зубів. Про це заявили учені з університету Цюріха.
Експерти пояснили, що під час стресу в організмі підвищується рівень гормону кортизолу, який ослабляє імунну систему. Відомо, що стрес робить людину уразливою перед інфекціями і захворюваннями, і хвороби зубів не стали винятком. Хронічний стрес ослаблює здатність боротися з хвороботворними бактеріями. Результатом цього стає розвиток карієсу, стоматиту, пародонтиту.
Крім того, стрес побічно впливає на стан зубів. Нервуючи, люди стискають щелепи, переживаючи сильні емоції, а також більше палять, випивають, вживають більше солодощів або ліків. Це сприяє погіршенню стану зубів.
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