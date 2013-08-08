Хронічний стрес руйнує зуби

Хронічні стреси – одна з причин погіршення стану зубів. Про це заявили учені з університету Цюріха.

Експерти пояснили, що під час стресу в організмі підвищується рівень гормону кортизолу, який ослабляє імунну систему. Відомо, що стрес робить людину уразливою перед інфекціями і захворюваннями, і хвороби зубів не стали винятком. Хронічний стрес ослаблює здатність боротися з хвороботворними бактеріями. Результатом цього стає розвиток карієсу, стоматиту, пародонтиту.

Крім того, стрес побічно впливає на стан зубів. Нервуючи, люди стискають щелепи, переживаючи сильні емоції, а також більше палять, випивають, вживають більше солодощів або ліків. Це сприяє погіршенню стану зубів.

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