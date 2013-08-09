Жителі Каліфорнії залишають будинки через сильну пожежу

09:24, 09 серпня 2013
Зарубіжні новини
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Горять ліси у горах

У Каліфорнії близько 1,5 тис. осіб залишили свої будинки через сильну пожежу, що поширюється в горах.

 
Як повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі, за даними влади штату, щонайменше четверо пожежників у ході гасіння вогню постраждали, ще один місцевий житель отримав сильні опіки.
 
У гасінні вогню задіяно близько тисячі пожежників, а також вертольоти і літаки. Пожежа на півдні Каліфорнії спалахнула в середу вдень і охопила площу в 40 кв. км. Поширенню вогню сприяла відсутність опадів і сильний вітер.
 
 
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