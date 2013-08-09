Як зробити п'яти м'якими та ніжними

Для лікування тріщин на п`ятах головними засобами є крему і мазі, основою яких є вазелін, пишуть російські ЗМІ.

При ранній стадії захворювання, коли шкіра лише потріскалася і виглядає надмірно сухою, можна обійтися рецептами з "народної" аптеки. Для цього лікування зазвичай використовують маски, які можна легко приготувати вдома. Для посилення їх дії можна зробити компрес: поверх лікувального засобу накладають целофан або вощений папір і потім надягають шкарпетки. Наприклад, після гарячої ножної ванни можна прибинтувати до п`яти розм`якшену цибулину (або розтерти її в кашку).

Після цього ступню потрібно обгорнути поліетиленом і зверху надягти вовняну шкарпетку. Вранці кашку змити, а п`яту потерти щіткою і нанести жирний крем.

Ще одним ефективним засобом лікування тріщин є використання підсоленої води від звареної картоплі. Для цього потрібно зварити шкурки від картоплі і в цій воді парити ноги, поки вона не охолоне.

При глибоких тріщинах вже знадобитися більш тривале лікування. Можна скористатися всіма перерахованими радами, але повторювати цю процедуру доведеться вже кілька днів поспіль. Хорошим загоюючою і пом`якшувальним ефектом володіє обліпихова олія. З ним можна робити компреси на уражені місця. Тільки будьте обережні - це масло має яскраво-помаранчевий колір і дуже сильно брудниться.

При тріщинах, навіть не дуже глибоких, необхідно завжди носити бавовняні шкарпетки, щоб уникнути попадання пилу і бруду в ранки. У тих випадках, коли тріщини стали глибокими, а біля них з`явився свербіж, запалення і навіть сильний біль, слід негайно звернутися до лікаря, який зможе призначити мазі з антибіотиками. Для того щоб після не перейматися питанням "як вилікувати тріщини на п`ятах?", слід ретельно дбати про своїх ногах. Якщо шкіра ніг суха, то не варто довго митися у ванні, а також небажано використовувати лужне мило для миття ніг. Не можна довго засмагати, тому що це призводить до висихання шкіри, а потім і до тріщин.

Для здоров`я та краси п`ят необхідно правильне харчування, прийом мінеральних речовин і вітамінів.. Також слід щодня мити ніжки і змащувати їх спеціальними жирними кремами.