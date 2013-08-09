Спека у Варшаві спека ледь не побила температурного рекорду

Температура повітря у столиці Польщі, Варшаві, в четвер, 8 серпня, майже досягнула рекордного рівня за останні понад 100 років, коли вона становила 37,1 градусів Цельсія.

Про це повідомила Марія Віліньовська з Інституту метеорології і водної економіки, передає Польське радіо

"Учора у Варшаві забракло однієї десятої відсотка градуса Цельсія до рекордного рівня спеки в польській столиці з 1904 року. Хоч рекорду не побито, все-таки, 37 градусів Цельсія – це найвища температура у Варшаві за останні кільканадцять років", - повідомляє радіостанція.

Попередній раз стовпчики термометрів піднімались до близько рекордного рівня в 1994 році, коли у Варшаві була зафіксована температура 36,4 градусів Цельсія.

Абсолютний рекорд в 37,1 градусів цельсія був зафіксований с толиці Польщі 17 липня 1904 року.