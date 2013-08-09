Український літак Ан-12 згорів у німецькому аеропорту

Транспортний літак Ан-12, що прибув із України й перевозив живих курей, загорівся в німецькому аеропорту Лейпциг/Галле (федеральна земля Саксонія), ніхто з членів екіпажу не постраждав, повідомив РІА «Новости» представник аеропорту Уве Шухарт.

За його словами, НП сталася близько 2.00 за місцевим часом (3.00 за київським). "Ан-12 уже знаходився на місці стоянки літаків. У момент займання команда з семи осіб ще перебувала на борту, але вони встигли вчасно залишити судно. Проте вантаж врятувати не вдалося - всі кури загинули", - сказав співрозмовник агентства.

Гасіння пожежі тривало близько години, літак згорів практично повністю. До 3.00 (4.00) роботу аеропорту було призупинено.

"Зараз аеропорт працює в штатному режимі. На розкладі вильоту й прильоту пасажирських рейсів НП не позначилася", - повідомив Шухарт. Він відмовився говорити про можливі причини займання, зараз на місці працюють фахівці відомства з розслідування подій з повітряними суднами.