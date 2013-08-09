У Росії через АЧС проводитимуться позапланові перевірки

Федеральна служба з нагляду у сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини (Росспоживнагляд) із метою не допустити подальше поширення африканської чуми свиней (АЧС) на території Росії має намір провести позапланові перевірки підприємств, які займаються переробкою свинини.

Про це йдеться в наказі голови Росспоживнагляду Геннадія Онищенка, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

«Організувати й провести позапланові перевірки юридичних осіб і індивідуальних підприємців, які здійснюють діяльність у сфері виробництва та обороту свинини й продуктів її переробки, щодо виконання обов`язкових вимог, спрямованих на недопущення подальшого поширення АЧС на території Російської Федерації», - йдеться в наказі Онищенка.

Також він доручив вжити додаткові заходи, спрямовані на виявлення й припинення фактів неправомірного переміщення тваринницької продукції та сировини всіма видами транспорту з територій, неблагополучних за АЧС, ящуром та іншими небезпечними й особливо небезпечними захворюваннями.

Для уряду РФ буде підготовлено аналітичну довідку про результати перевірки юридичних осіб та індивідуальних підприємців, які займаються виробництвом і оборотом свинини.

Як повідомляв УНІАН, у Росії з початку року зафіксовано понад 60 вогнищ африканської чуми свиней.

23 липня віце-прем`єр-міністр РФ Аркадій Дворкович заявив, що керівники господарств спільно з керівниками місцевих органів самоврядування приховують на первинному етапі факти виникнення вогнищ африканської чуми свиней.

В Україні в липні 2012 року випадок виникнення АЧС був зафіксований на території Запорізької області. Уряд виділив Запорізькій облдержадміністрації 483 тис. грн на компенсацію збитків за вилучених у населення свиней для ліквідації спалаху захворювання.

Довідка УНІАН. Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) - контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Захворювання передається при прямому контакті здорових і хворих тварин, через продукти зі свинини, кліщами й механічно (транспортними засобами при переміщенні тварин). Вакцини немає. Майже все поголів`я хворих свиней гине. Тварин із підозрілим захворюванням знищують. Для людини АЧС безпечна.