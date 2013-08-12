На одному з найбільших НПЗ у Венесуелі сталася пожежа
08:55, 12 серпня 2013Зарубіжні новини
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Через удар блискавки
Пожежникам вдалося загасити вогонь на одному з найбільших нафтопереробних заводів у місті Пуерто-ла-Крус на Карибському узбережжі Венесуели.
Як повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі, за словами віце-президента державної нафтової компанії, в результаті пожежі ніхто не постраждав.
Причиною аварії імовірно став удар блискавки, що потрапив у резервуар з нафтою.
Нафтопереробний завод в Пуерто-ла-Крусі виробляє до 200 тис. барелів нафти на день.
За словами експертів, на НПЗ Венесуели, що є найбільшим експортером нафти в Південній Америці, останніми роками регулярно трапляються аварії.
Торік вибух на найбільшому в країні нафтопереробному заводі забрав життя 39 осіб і паралізував роботу підприємства на кілька місяців.
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