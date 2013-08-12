Продукти, що пришвидшують обмін речовин

15 продуктів, що поліпшують обмін речовин в організмі:

Броколі – багаті кальцієм і вітаміном С, які прискорюють обмін речовин, важливі для повноцінного метаболізму.

Грейпфрут – допомагає худнути на 1 кг на тиждень, якщо вживати його по половині плоду з кожним прийомом їжі, а також знижує рівень інсуліну і знижує апетит.

Зелений чай-з ранку змусить організм працювати правильно, а крім того, знизить апетит і поліпшить травлення.

Індичка – чудовий продукт для прискорення обміну речовин, додавання в раціон корисного білка і мінімального рівня жиру.

Йогурт – містить білки, які допомагають спалювати калорії, а також пробіотики, що поліпшують роботу шлунково-кишкового тракту.

Кориця – прискорює цукровий метаболізм в 20 разів! Всього чверть чайної ложки кориці в день знижує рівень цукру в крові.

Кава – якщо пити її свіжозвареною допомагає прискорити метаболізм на 3% з кожної чашечкою.

Каррі – очищає організм, стимулює травлення, благотворно впливає на роботу печінки. Будь-які спеції покращують роботу організму в цілому, тому варто завітати в лавку прянощів, щоб обрати для себе найкращі спеції.

Мигдаль – велика кількість корисних жирів знижують апетит і насичують організм. Норма на день – 15 – 20 штук.

Вівсянка – містить велику кількість клітковини, яка довго перетравлюється організмом, спалюючи

максимум калорій, а також нормалізує рівень інсуліну.

Соєве молоко – спалює зайвий жир в організмі, покращує травлення і знижує рівень холестерину в крові.

Квасоля – багата вітамінами і містить легкозасвоюваний білок, а стручки є прекрасним сечогінним засобом.

Халапеньо (гострий перець) – один з кращих жироспалювачів, який не тільки активізує травлення, але і за рахунок виниклої спраги змушує пити багато води і тим самим вимиває “все зайве” з організму.

Шпинат – унікальний продукт, що містить практично всі відомі вітаміни, в тому числі і марганець, що допомагає в нормалізації обміну речовин.

Яблуко – харчові волокна допомагають нормалізувати травлення, а пектин абсорбує токсини в кишечнику і допомагає позбавитися від закрепів.