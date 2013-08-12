ЄС виділить 10 млн євро на боротьбу з алкоголізмом в Естонії

Євросоюз у наступному році виділить 10 мільйонів євро на лікування та профілактику алкоголізму в Естонії, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на місцеве телебачення.

За даними Естонського інституту розвитку здоров`я, кожен десятий працездатний чоловік в країні - алкоголік, а соціальна система Естонії готова запропонувати такій людині лише виведення алкоголю з крові і кодування.

"Якщо ми говоримо про лікування алкоголізму, то сьогодні з держбюджету на це практично нічого не виділяється, і Лікарняна каса (виконує в Естонії функції МОЗ) платить мінімум. На жаль, ми повинні визнати, що лікування алкогольної залежності в Естонії дуже слабке і недостатнє", - сказав директор інституту розвитку здоров`я Маріс Єссе.

Програма боротьби з алкоголізмом включає в себе не тільки позбавлення людини від фізичних наслідків пияцтва, але і його соціальну адаптацію, роботу психологів. Також на європейські гроші планується створення стаціонару для людей з важкою алкогольною залежністю.