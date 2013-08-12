На Львівщині зафіксовано випадок тропічної малярії

У Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні перебуває 36-річний чоловік, у якого діагностовано малярію.

Як повідомила УНІАН головний позаштатний епідеміолог Департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Наталія Тімко, чоловік був госпіталізований 7 серпня, з епіданамнезу відомо, що з березня до липня 2013 року він працював геологом у Гвінеї.

За словами Тімко, стан хворого середньої важкості. При проведенні лабораторних досліджень встановлено, що причиною захворювання став збудник тропічної малярії. Проводиться комплекс лікувально-діагностичних заходів. Ситуація перебуває на контролі адміністрації лікарні.

Як передавав УНІАН, 9 серпня у Житомирі санепідемстанція зафіксувала випадок захворювання на триденну малярію. Напередодні госпіталізації хворий чоловік прибув із західноафриканської республіки Буркіна-Фасо (місто Уагадугу), де працював будівельником. Чоловіка ізолювали в інфекційному відділенні Житомирської міської лікарні №1. Після реєстрації випадку малярії у Житомирі фахівці Житомирського міськрайонного управління провели необхідні протиепідемічні заходи.

Довідка УНІАН. Малярія - інфекційне захворювання, характеризується періодичністю приступів, зв`язаною з циклом розвитку збудника в крові хворого. Малярія переноситься комарами з роду анофелес, а також від людей, які захворіли. Відрізняють три різновидності малярії: 1) триденну, 2) чотириденну і 3) тропічну.

В Україні найчастіше зустрічається триденна малярія, максимум захворювань припадає на весну і початок літа, оскільки для розповсюдження малярії потрібна температура на нижче 15 градусів Цельсія.

Симптоми малярії: гарячка, озноб, артралгія (біль у суглобах), блювання, анемія, викликана гемолізом, гемоглобінурія (виділення гемоглобіну у сечу) і конвульсії. Можливе також відчуття поколювання в шкірі, особливо у випадку малярії, викликаною P. falciparum. Також можуть спостерігатися збільшення селезінки, нестерпний головний біль, ішемія головного мозку.

Діагноз ставлять на основі виявлення паразитів у мазках крові.

Наслідки малярійної інфекції, якщо її не лікувати, можуть бути летальними. Особливо уразливими є діти і вагітні жінки.

Методи, що використовують для запобігання розповсюдженню хвороби або щоб захиститися в областях, де малярія ендемічна, включають профілактичні ліки, знищення комарів та запобігання укусам комарів.