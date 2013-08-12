«Кесарята» схильні до алергії

Відомо, що діти, народжені з допомогою кесаревого розтину, схильні до розвитку алергії. Швецькі учені з`ясували причину цього явища, що допоможе розробити методи профілактики.

Учені з Лінчепінзького університету порівняли склад кишкової мікрофлори у дітей у віці до 2-х років, частина з яких з`явилася на світ з допомогою кесаревого розтину. Виявлено, що кишкова мікрофлора у «кесарят» менш різноманітна і слабша, ніж у звичайних дітей. Істотна різниця відмічена стосовно бактерій групи Bacteroidetes (беруть участь в запобіганні алергічним реакціям). Відомо, що стан імунітету пов`язаний зі складом мікрофлори.

Оптимальний склад мікрофлори кишечника дитини формується завдяки проходженню через родові шляхи і правильному вигодовуванню. У малюків, що народилися звичайним і оперативним шляхом, ці показники відрізняються. Результати дослідження показали, що «кесарятам» потрібна особлива допомога, щоб їх кишкова мікрофлора правильно сформувалася.

likar.info