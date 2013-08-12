Оливки - подарунок богів

Оливки заслужено називають подарунком богів. Вони здатні уповільнити старіння організму і зберегти зовнішню красу. Дієтологи рекомендують майбутнім матерям регулярно вживати ці корисні плоди під час вагітності. Тоді вони можуть бути впевнені, що малюк отримує всі необхідні для здоров`я речовини, пишуть іноземні ЗМІ.

Оливки підтримують серце і очищають судини

Чим старша людина, тим більше в її кровоносних судинах накопичується шкідливих холестеринових бляшок. Вони розростаються і заважають нормальному току крові, викликаючи дистрофію і загибель клітин. Особливо страждає м`яз серця і головний мозок. В оливках міститься велика кількість олеїнової кислоти і поліфенолу, що знижують рівень холестерину і запобігають закупорці судин тромбами або бляшками. У жителів країн Середземномор`я, які постійно вживають оливки і оливкову олію, серцево-судинні захворювання та їх ускладнення (інфаркти, інсульти) зустрічаються набагато рідше.

Оливки — природне джерело вітамінів і мінералів

Маслини лідер за вмістом вітаміну Е — гаранта жіночого здоров`я і нормального розвитку бажаного плоду під час вагітності. Вітамін А забезпечує хороший зір, а вітамін К — кровотворення.

У плодах багато заліза, магнію, кальцію, калію і йоду. Ці мінерали особливо важливі для літніх людей та вагітних. Вони зберігають міцність кісток, запобігають розвиток набряків, нормалізують роботу нервової системи.

М`якоть свіжих оливок сильно гірчить. Тому їх вживають після вимочування, маринування або квашення. Дієтологи вважають, що їх достатньо включати їх в меню 2двічі на тиждень.. При цьому варто пам`ятати, що в маслинах багато жирів і солі. Тому при ожирінні, гіпертонії, виразкової хвороби і холециститі краще від них відмовитися.