Блакитне і біле світло викликають депресію

Співробітники Університету Огайо прийшли до висновку, що світле освітлення в темний час доби може спровокувати депресію. А ось темне освітлення не позначається на настрої, пише "РБК daily".

Автор роботи Трейсі Бедрозіан спільно з колегами поставила ряд експериментів над хом`яками. Так, фахівці залишали гризунів на ніч при різному освітленні. По тижню хом`яки спали при світлі білих ламп, приглушених блакитних ламп, червоних ламп, а потім і в повній темряві.

Вранці учені перевіряли настрій тварин за допомогою підсолодженої води. Результати показали: якщо хом`яки добре пили сироп, значить – були у хорошому настрої. Це відбувалося після ночей, проведених в темноті і при червоному освітленні. А ось після ночей, проведених при блакитному і білому освітленні, гризуни пили менше. Це, на думку учених, говорило про їх поганий настрій.

З наукової точки зору яскраве світло в приміщеннях примушує працювати ділянки мозку, які відповідають за настрій. Вночі ці зони повинні відпочивати. Якщо вони працюють, то це приводить до поганого настрою і навіть до депресії. На думку фахівців, освітлення може впливати і на людей, що особливо працюють ночами. Саме тому вони рекомендують вимикати на ніч монітори, телевізори і інші джерела штучного освітлення.

Результати дослідження учених опубліковані в Journal of Neuroscience.

korzonews.info