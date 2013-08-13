У Росії хірург вкрав зі шлунка наркокур'єра героїн

Стосовно лікаря-хірурга однієї лікарень міста Боготолу в Красноярському краї (Росія) порушено одразу дві кримінальні справи за фактом крадіжки героїну у пацієнта-наркокур`єра. Хірург виконував операцію чоловікові, що перевозив у шлунку героїн, однак частину речовини залишив собі. Це виявили працівники карного розшуку, пишуть Вести.

Як повідомили в прес-службі Головного управління МВС Росії по Красноярському краю, при особистому огляді поліцейські знайшли у хірурга згорток з п`ятьма грамами героїну. У момент затримання лікар перебував під впливом наркотиків.

Хірургу загрожує до 15 років позбавлення волі.