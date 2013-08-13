Танці допоможуть при хворобі Паркінсона

Танці покращують самопочуття пацієнтів з хворобою Паркінсона. Про це свідчать результати експериментів, проведених в декількох медичних центрах світу.

При хворобі Паркінсона вражається чорна субстанція мозку, яка регулює моторну функцію, тонус м`язів, багато вегетативних функцій. В результаті у людини виявляється тремор, загальмованість, м`язова ригідність. Експеримент, проведений в Університеті Вашингтона, показав, що заняття танцями двічі в тиждень протягом години покращують рівновагу і мобільність пацієнтів з хворобою Паркінсона. Інший експеримент, що пройшов за ініціативою учених в Університеті Каліфорнії, продемонстрував, що музика і танець допомагають поліпшити координацію. До такого ж висновку прийшли співробітники Університету Лімерика.

Учені пояснюють, що музика активує зони мозку, які компенсують втрату працездатності чорної субстанції мозку.

likar.info