На Далекий Схід Росії прийшла "велика" вода

МНС Росії направляє на Далекий Схід два літаки з рятувальниками з Москви для посилення угруповання щодо боротьби з масштабним паводком, повідомила РІА «Новости» офіційний представник МНС РФ Ірина Россіус.

"Угруповання з ліквідації наслідків паводку посилюється. Найближчим часом до Хабаровська вилетять два літаки МНС з фахівцями 179-го рятувального центру з необхідним обладнанням та спеціальним спорядженням", - сказала вона.

Загальна чисельність угрупування, що працює в регіонах Далекого Сходу, перевищує 30 тисяч осіб.

За словами Россіус, ситуація в регіоні як і раніше залишається складною. "Її можна назвати унікальною, оскільки вона не схожа ні на одну з тих паводкових ситуацій, які були раніше, і захоплює величезну територію", - зазначила вона, уточнивши, що пік паводку очікується в найближчі дні в Амурській області і Хабаровському краї.

"Ситуація знаходиться під контролем, складено плани евакуації на випадок її подальшого погіршення, за кожним населеним пунктом закріплені рятувальні підрозділи, працюють оперативні штаби. У ряді місць вже починаються відновлювальні роботи, але в деякі райони, навпаки, приходить "велика" вода", - зазначила вона.